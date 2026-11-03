Мировая премьера мюзикла «Щелкунчик» пройдет в Москве

Продюсеры музыкально-театрального проекта Петр Чернышев и Эдгар Акобян представят знаменитую новогоднюю историю Эрнста Теодора Амадея Гофмана на музыку Петра Чайковского в формате полноценного вокального спектакля с живым исполнением. Сценаристом и драматургом мюзикла стала Нара Акобян.

Как отметил Чернышев, уже существует одноименный балет Большого театра, а также масштабные ледовые шоу, однако в какой-то момент ему и его команде пришла идея сделать «что-то совершенно другое». Так и родился мюзикл.

«Мы начали обсуждать, каким мог бы быть наш "Щелкунчик". И однажды в разговоре прозвучало предложение: "А что, если сделать мюзикл?», — отметил он.

Ранее стало известно, что в Театре музыкальной комедии готовится премьера рок‑мюзикла «Два капитана» на основе песни Вадима Самойлова и группы «Агата Кристи», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

