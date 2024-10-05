В Москве пройдет фестиваль в честь 100-летия режиссера Параджанова

«Московский Театр имени С. Параджанова и Культурный центр посольства Республики Армения в РФ открывают масштабный фестиваль "Parajanov–fest"», — указали организаторы.

Так, в рамках мероприятия откроют экспозицию «Тени Параджанова» с сотней работ современных художников, фотовыставку известных авторов и друзей режиссера, представят проект Татьяны Данильянц «Дары Венеции – Сергею Параджанову». Кроме того, запланированы показ коллекции армянского дизайнера Лилит Меликян «Семь символов Параджанова» и спектакль театра имени Параджанова «Я миру отомщу любовью».

Фестиваль завершится гала-концертом в Колонном зале Центрального Дома Российской Армии, в нем примут участие певицы Мариам Мерабова и Маргарита Позоян, чемпионы мира по бальным танцам Арсен Агамалян и Оксана Васильева, народный артист Армении бас Барсег Туманян и другие артисты.

