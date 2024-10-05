В Москве пройдет фестиваль в честь 100-летия режиссера Параджанова

Всероссийский фестиваль «Parajanov–fest» к 100-летию режиссера Сергея Параджанова пройдет в Москве 5-30 октября. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Выставки к 100-летию Сергея Параджанова открылись в Москве и Санкт-Петербурге

«Московский Театр имени С. Параджанова и Культурный центр посольства Республики Армения в РФ открывают масштабный фестиваль "Parajanov–fest"», — указали организаторы.

Так, в рамках мероприятия откроют экспозицию «Тени Параджанова» с сотней работ современных художников, фотовыставку известных авторов и друзей режиссера, представят проект Татьяны Данильянц «Дары Венеции – Сергею Параджанову». Кроме того, запланированы показ коллекции армянского дизайнера Лилит Меликян «Семь символов Параджанова» и спектакль театра имени Параджанова «Я миру отомщу любовью».

Фестиваль завершится гала-концертом в Колонном зале Центрального Дома Российской Армии, в нем примут участие певицы Мариам Мерабова и Маргарита Позоян, чемпионы мира по бальным танцам Арсен Агамалян и Оксана Васильева, народный артист Армении бас Барсег Туманян и другие артисты.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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