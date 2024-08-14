В Москве пройдет фестиваль «День Индии»

По словам организаторов, в этом году ожидается более трех миллионов гостей. Главная тема фестиваля – семья.

Всем пришедшим на праздник обязательно предложат бесплатный чай, кофе и восточные сладости. В фестивале примут участие музыкальные коллективы из Индии, актеры представят традиционную индийскую свадебную церемонию. В программу также войдут кинопоказы, модное шоу, танцевальные представления, дегустация блюд индийской кухни и многое другое.

Ранее в Индии прошел фестиваль творчества Василия Шукшина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

