В Москве пройдет фестиваль «День Индии»
Фестиваль «День Индии» в пройдет 15 августа в столичном ландшафтном парке «Остров мечты», сообщает газета «Культура».
По словам организаторов, в этом году ожидается более трех миллионов гостей. Главная тема фестиваля – семья.
Всем пришедшим на праздник обязательно предложат бесплатный чай, кофе и восточные сладости. В фестивале примут участие музыкальные коллективы из Индии, актеры представят традиционную индийскую свадебную церемонию. В программу также войдут кинопоказы, модное шоу, танцевальные представления, дегустация блюд индийской кухни и многое другое.
Ранее в Индии прошел фестиваль творчества Василия Шукшина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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