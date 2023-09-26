В Москве пройдет аудиовизуальный перформанс FORMA ЗВУКА с Therr Maitz

В Москве 27 сентября состоится аудиовизуальный перформанс FORMA ЗВУКА под сводами мастерских конца XIX века. Мероприятие пройдет в городском квартале Republic на территории Московского электромашиностроительного завода «Памяти революции 1905 года» на Пресне.

Главной темой программы станет шоу, которое позволит исследовать историческое пространство мастерских с помощью музыки. В задумке события – «мост», соединяющий прошлое, настоящее и будущее этого места.

Гости увидят бывший сборочной цех, построенный в начале прошлого века, в его аутентичном виде. Это последний шанс воочию взглянуть на это место, потом там начнутся реставрационные работы.

Мероприятие состоит из трех актов. Первый курирует известный музыкант из Санкт-Петербурга Long Arm, воссоединяющий электронное и джазовое направления.

Во втором акте на сцену выйдут хедлайнеры концерта – Therr Maitz. Они исполнят свои композиции в сопровождении оркестра с хором. Их программа тщательно скоординирована с тематикой, сценографией и архитектурой пространства на Пресне.

Электронный дуэт Geju завершит перформанс. Основатели лейбла leveldva сыграют в жанре chillrave.

Организатором события является девелоперская компания FORMA, которая занимается развитием Пресни. В следующий раз пространство бывшего сборочного цеха откроется в 2027 году.

