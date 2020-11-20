В Москве проходит прощание с Романом Виктюком
В Москве началась церемония прощания с режиссером Романом Виктюком. Он умер 17 ноября в возрасте 84 лет. Виктюк много лет страдал от рака, попал в больницу с COVID-19, а причиной его смерти стала тромбоэмболия, сообщает телеканал «360».
Прощание проходит в Театре Романа Виктюка на Стромынке.
Ранее сообщалось, что Виктюка похоронят в семейном склепе во Львове.
Театр Романа Виктюка ждет сложная судьба после смерти его основателя, это однозначно будет совсем другой театр, заявил в беседе с РИА ФАН худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков.
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