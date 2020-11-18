Грымов: лучшие новости – их отсутствие
Художественный руководитель театра «Модерн» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Виктюка
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Романа Виктюка. Причиной смерти стала тромбоэмболия.
Юрий Грымов: «Сообщение о смерти Романа Виктюка пришло еще вчера, но сегодня это продолжают обсуждать. Конечно же, я присоединюсь к соболезнованиям близким и родным. Уникальные и штучные люди – достижение нашей страны, поэтому уход такого человека – яркого, индивидуального, с потрясающим чувством юмора, стиля, безмерно любившего театр – большая потеря. И вот от таких новостей я уже устал, мне тяжело переживать, как и вам. Поэтому самые лучшие новости – это их отсутствие», – признался в интервью НСН Юрий Грымов.
Скорость электросамокатов предлагается ограничить до 20 км/ч
В Минтрансе предложили ограничить скорость до 20 км/ч для электросамокатов. Для регулирования их движения также предлагается ввести новые дорожные знаки.
Юрий Грымов: «Давно пора. Самокат – это открытый транспорт, и носятся на нем до 40 км/ч, и люди на них вообще без защиты. В машине мы хотя бы защищены этим железом, ремнем безопасности. Есть, конечно, у нас придурки, не хочу подбирать другое слово, которые считают, что пристегиваться не надо. Надо! А касательно самокатов, думаю, можно делать и меньше, до 15 км/ч, к примеру. Это все-таки странное средство передвижения, о безопасности думать надо», – отметил он в эфире НСН.
Мишустин поручил отдать машины чиновников врачам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил губернаторам дать машины чиновников больницам.
Юрий Грымов: «Если до такого дошло, что-то меня это напрягает. Да, это хороший популистский ход. Но у нас что, совсем ничего там не хватает? Люди должны успевать перевозить больных. Какие еще машины чиновников? Вот опять, красиво вроде бы сказали, предложили, но это не решение проблемы медицины. Допустим, если бы это сделал лично губернатор той или иной области по своей инициативе, тогда понимаю. Но это же распоряжение премьер-министра! Я не понимаю… но терпения нам, мудрости, спокойствия, это очень важно в ситуации, в которой мы живем уже год, и боимся, честно говоря», – сказал в беседе с НСН Юрий Грымов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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