Грымов: лучшие новости – их отсутствие

Юрий Грымов: «Если до такого дошло, что-то меня это напрягает. Да, это хороший популистский ход. Но у нас что, совсем ничего там не хватает? Люди должны успевать перевозить больных. Какие еще машины чиновников? Вот опять, красиво вроде бы сказали, предложили, но это не решение проблемы медицины. Допустим, если бы это сделал лично губернатор той или иной области по своей инициативе, тогда понимаю. Но это же распоряжение премьер-министра! Я не понимаю… но терпения нам, мудрости, спокойствия, это очень важно в ситуации, в которой мы живем уже год, и боимся, честно говоря», – сказал в беседе с НСН Юрий Грымов.

