В Москве представили сценическую интерпретацию поэмы «Москва — Петушки»

Постановку осуществляет режиссёр Фёдор Малышев. В центре сюжета — путешествие героя (Венички) на электричке с Курского вокзала до станции Петушки, написанное Ерофеевым ещё в 1969 году, но опубликованное лишь в конце 80-х в журнале «Трезвость и жизнь».

Малышев предлагает зрителям нестандартный взгляд на произведение: вместо акцента на алкогольном путешествии он фокусируется на духовном пути героя. Веничка проходит через «чертоги разума», встречая своих друзей и близких в разных обличьях, размышляя о судьбах народа, русской культуре и даже немецкой философии.

По словам Малышева, поэма Ерофеева неоднозначна: для одних это просто «пьяный анекдот», для других — настоящий шедевр, сравнимый с «Улиссом». Сам автор признавался, что смеялся, создавая произведение, но при этом глубоко понимал связь трагического и комического.

В спектакле задействованы известные актёры: Иван Добронравов (в роли Венички), Григорий Данцигер, Галина Кашковская, Михаил Крылов, Анатолий Анциферов и другие.

Ранее Союз театральных деятелей Российской Федерации (СТД РФ) объявил о создании благотворительного фонда для поддержки артистов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

