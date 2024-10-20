В Москве представили сказочный приключенческий фильм «Огниво»
В столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера семейного приключенческого фильма «Огниво» режиссера Александра Войтинского, пишет РИА Новости.
По сюжету картины в сказочном царстве солдат находит волшебное огниво и освобождают запертую в нем девочку Дашу. Ее заколдовал злой чародей. Для того, чтобы спасти девочку, солдату предстоит отправиться в смертельно опасное путешествие.
Главные роли исполнили Роман Евдокимов, Ирина Старшенбаум и другие актеры. В широкий прокат фильм выйдет 24 октября.
Ранее в Мурманской области стартовали съемки нового фильма «Король и Шут. Навсегда». Картина расскажет о борьбе Горшка и Князя против Некроманта в сказочном мире, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru