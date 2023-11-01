Росприроднадзор запустил акцию «Новогодняя экоигрушка»

Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого» Росприроднадзора объявила о старте акции «Новогодняя экоигрушка», рассказала глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

Принять участие в акции могут все желающие с 1 ноября этого года. Целью мероприятия является напоминание людям о повторном использовании отходов и о том, что этот процесс может быть не только полезным для экологии, но и веселым.

Для участия в акции нужно смастерить своими руками новогоднее украшение из природных или переработанных материалов, бумаги, стекла и пластика. После поделку надо прислать на экопочту Премии до 1 декабря этого года. Адрес почты: 119017, Москва, улица Большая Ордынка, дом 29, строение 1, «Экоёлка», «до востребования».

«Традиция украшать елку на Новый год есть в каждой российской семье. И мы придумали акцию, которая может подарить еще одну замечательную семейную традицию – создавать новогодние украшения своими руками. Эти экологичные игрушки можно будет передавать из поколения в поколение, сохраняя их не только для истории, но и как ценность бережного отношения к природе», – сказала руководитель Росприроднадзора.

Глава природоохранной службы пригласила всех принять участие в акции и рассказала, что все поделки украсят главную экоелку страны. Авторы самых креативных экоигрушек получат подарки. Оцениваться будут внешний вид, идея и сложность украшения. Свою творческую работу можно подписать, указав имя, фамилию и город. Также организаторы акции рекомендуют при создании экоигрушки использовать стандартные размеры изделия и позаботиться о том, чтобы она добралась до столицы в целости и сохранности.

«Экология – дело каждого» – это премия Росприроднадзора, которую учредили 31 марта 2021 года и присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные заботе об окружающей среде и сохранению природы. Премия проводится каждый год и привлекает все больше детей, молодежи и взрослых в экологическую повестку. С начала реализации проекта в нем приняли участие жители всех 89 российских регионов и более чем 50 стран мира. Количество работ превысило 55 тысяч, а призеры и победители премии получили смартфоны, планшеты, путевки на Черное море и обучающие курсы.

Премию поддержали: АНО «Центр «Арктические инициативы», НИУ ВШЭ, РУДН, ОАО «РЖД», Группа компаний «Мангазея», Московский зоопарк, АО «ОХК «Уралхим», Российский футбольный союз, МИЦ «Известия», РИА Новости, «ВКонтакте», Международное информационное агентство и радио Sputnik, медиахолдинг «Русская медиагруппа», «Детское радио», «Общественное Телевидение России», ИД «Комсомольская правда», «Телеканал 360», медиахолдинг «ФедералПресс», ИД «Аргументы и факты», Всероссийское общество охраны природы и другие.

