В Москве появится «Бахрушинский» театральный квартал

Сергей Собянин и министр культуры России Владимир Мединский посетили Государственный центральный театральный музей им. А.Бахрушина. Мэр Москвы поддержал идею Минкульта о создании здесь музейно-театрального квартала.

«Это место историческое, важное, интересное. Хорошо было бы, если б оно развивалось. <...> Хотел поблагодарить активные движения министерства культуры за развитие музейного культурного пространства Москвы. Мы с вами один за одним открываем объекты, начинаем новые проекты. Очень важно привести в порядок уже существующую музейную инфраструктуру, создавать новые музеи, новые объекты культуры», - сказал С.Собянин.

При этом Сергей Собянин отметил, что и сам район Замоскворечье, на территории которого и расположен государственный музей имени Бахрушина, будет также преображаться.

«Мы проводим огромную работу по благоустройству Замоскворечья, одного из самых замечательных исторических районов Москвы. Уже привели в порядок почти все главные улицы и множество переулков Замоскворечья. В этом году благоустраиваем Озерковскую и Овчинниковскую набережные. Мы поддерживаем важную инициативу Минкультуры России по созданию в Замоскворечье музейно-театрального квартала на базе музея имени Бахрушина. В результате москвичи получат еще один благоустроенный парк, открытую сцену и культурно-выставочный комплекс», — сказал Сергей Собянин.

Министр культуры Владимир Мединский в свою очередь рассказал о том, как будет устроено пространство театрального квартала.

«Мы разработали проект превращения его в музейно-выставочное пространство с секциями. <...> Все здания, находящиеся на этой территории, вслед за главной усадьбой отреставрированы, переданы музейному комплексу, оформлены в едином фасадном стилистическом решении. Мы постараемся по максимуму, чтобы здесь были свободные, выставочные, образовательные пространства, а не какие-то офисы и хранилища. Также любая застройка на этой территории будет предельно минимизирована, либо ее не будет вообще. И как можно больше свободного пространства, озеленения, чтобы это было действительно любимым местом отдыха москвичей внутри Садового кольца, тем более здесь, на Павелецкой, интенсивное движение и не так много таких хороших просторных мест. Мы постараемся сделать», - рассказал Мединский.

По его словам, власти Москвы рассчитывают, что и территория возле Павелецкого вокзала, известная в народе как «яма», будет благоустроена в ближайшее время. «Похоже, появился инвестор. Я надеюсь, что в ближайшее годы работа здесь тоже будет закончена», - сказал он.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, в текущем году министерство культуры России выступило с инициативой расширения деятельности музея им. А.Бахрушина и создания на его базе Музейно-театрального квартала «Бахрушинский». Проект предполагает реставрацию исторической усадьбы. Так, во флигеле планируется разместить детский центр с игровыми и обучающими зонами, в бывшем здании медсанчасти – музейно-театральный центр. Здание каретного сарая с пристройкой будет отдано под создание визит-центра. В нем будут размещены кассы, стойка информации с экскурсионным бюро, зона отдыха посетителей, книжный магазин.

Кроме того планируется строительство нового выставочного комплекса. Это будет трехэтажное здание с двумя подвальными этажами, предназначенными для хранения фондов.

Сама территория усадьбы будет преобразована в парк с зонами отдыха посетителей и открытой театрально-концертной площадкой.

Театральный музей им. А.Бахрушина был основан в 1894 г. московским промышленником и меценатом Алексеем Александровичем Бахрушиным. В 2019 г. музей отмечает свое 125-летие.

В последнее годы в музее вели реставрационные работы. Кроме того, в 2015 г. правительство Москвы передало музею им. А.Бахрушина соседнее здание по адресу ул. Татарская, д. 20, 1935 г. постройки, в котором ранее находилась медсанчасть №32. Таким образом, общая площадь помещений усадьбы А.Бахрушина - 7,7 тыс. кв. м.ст. Мы постараемся сделать», - рассказал Владимир Мединский.

