Щенок, которого пытались зарезать школьницы в Омске, выжил

Щенок, над которым издевались две несовершеннолетние жительницы Омска, выжил и находится под присмотром, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию.

Проверка началась после публикации в соцсетях видео, на котором две девочки наносят щенку ножевые ранения. По информации источника агентства, подростки нашли животное через сайт объявлений и вывезли в недостроенное здание в центре города, где начали издевательства.