Щенок, которого пытались зарезать школьницы в Омске, выжил
Щенок, над которым издевались две несовершеннолетние жительницы Омска, выжил и находится под присмотром, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию.
Проверка началась после публикации в соцсетях видео, на котором две девочки наносят щенку ножевые ранения. По информации источника агентства, подростки нашли животное через сайт объявлений и вывезли в недостроенное здание в центре города, где начали издевательства.
Собеседник агентства уточнил, что позднее животное подбросили в подъезд одного из жилых домов, где его подобрали местные жители. Правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего. Проверке подлежат как действия несовершеннолетних, так и их родителей.
Ситуацию прокомментировал мэр Омска Сергей Шелест, назвав произошедшее шокирующим. Он призвал родителей уделять больше внимания воспитанию детей, подчеркнув, что прививание ценностей гуманности — это повседневная задача, от которой нельзя уклоняться, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru