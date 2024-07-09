В Москве переименовали театр Виктюка
Столичный театр Романа Виктюка под художественным руководством Константина Богомолова сменил название на «Театр – Сцена «Мельников», говорится в официальном сообщении.
Театр переименовали в честь создателя, русского и советского архитектора-конструктивиста Константина Мельникова. При этом в театре отметили, что будут оберегать работы Романа Виктюка, которые «не теряют эстетической энергии».
Директором Театра Романа Виктюка 10 июня стала Валентина Яковлева, которая также является директором Театра на Бронной, сообщил его художественный руководитель Константин Богомолов. Отмечается, что административный аппарат театра сохранит свои места.
Ранее в столичных театрах произошли новые назначения. Так, народный артист РФ Владимир Машков назначен директором театра «Современник», а Константин Богомолов взял на себя обязанности художественного руководителя Театра Романа Виктюка, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru