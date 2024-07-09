В Москве переименовали театр Виктюка

Директором Театра Романа Виктюка 10 июня стала Валентина Яковлева, которая также является директором Театра на Бронной, сообщил его художественный руководитель Константин Богомолов. Отмечается, что административный аппарат театра сохранит свои места.

Ранее в столичных театрах произошли новые назначения. Так, народный артист РФ Владимир Машков назначен директором театра «Современник», а Константин Богомолов взял на себя обязанности художественного руководителя Театра Романа Виктюка, передает «Радиоточка НСН».

