В Москве отменили запланированный на март концерт Долиной
Концерт певицы, народной артистки России Ларисы Долиной в Московском международном доме музыки отменен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на площадку.
Выступление должно было состояться 6 марта.
«Шестого марта у нас стоит концерт [певицы] Пелагеи и [аккордеониста] Петра Дранги», - рассказали в учреждении.
Как отметили в ММДМ, концерт Долиной действительно был запланирован, но теперь его заменили на другое мероприятие. Данных о причине отмены не приводится.
Ранее в Туле отменили концерт Ларисы Долиной на фоне скандала с продажей московской квартиры артистки, пишет «Свободная пресса».
