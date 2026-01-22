В Москве отменили запланированный на март концерт Долиной

Выступление должно было состояться 6 марта.

«Шестого марта у нас стоит концерт [певицы] Пелагеи и [аккордеониста] Петра Дранги», - рассказали в учреждении.

Как отметили в ММДМ, концерт Долиной действительно был запланирован, но теперь его заменили на другое мероприятие. Данных о причине отмены не приводится.

Ранее в Туле отменили концерт Ларисы Долиной на фоне скандала с продажей московской квартиры артистки, пишет «Свободная пресса».

