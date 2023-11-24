В Москве открывается фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E.

Ранее в Мурманске подвели итоги кинофестиваля «Северный характер», прошедшего с 13 по 19 ноября. На фестивале представили 76 картин. Это полнометражные художественные фильмы, документальные ленты и сериалы.

Гран-при фестиваля получил якутский фильм «Не хороните меня без Ивана». Приз за лучшую режиссуру достался картине «Снегирь» Бориса Хлебникова. Лучшей женской ролью признана игра Елены Яковлевой в картине «Свет». Среди мужчин победителем стал Сергей Пуспекались («Доктор»), а среди актеров второго плана отметили Олега Василькова («Год рождения»), передает «Радиоточка НСН».

