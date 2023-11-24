В Москве открывается фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E.

Фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E. открывается в Москве 24 ноября, он пройдет в музее современного искусства "Гараж" и в Итальянском институте культуры.

До 3 декабря включительно посетители смогут увидеть шесть фильмов на языке оригинала с русскими субтитрами, каждая картина является дебютной для ее автора. Так, зрителям покажут такие фильмы как «Аманда» Каролины Кавалли, «Спотти и я» Козимо Гомес и другие.

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Ранее в Мурманске подвели итоги кинофестиваля «Северный характер», прошедшего с 13 по 19 ноября. На фестивале представили 76 картин. Это полнометражные художественные фильмы, документальные ленты и сериалы.

Гран-при фестиваля получил якутский фильм «Не хороните меня без Ивана». Приз за лучшую режиссуру достался картине «Снегирь» Бориса Хлебникова. Лучшей женской ролью признана игра Елены Яковлевой в картине «Свет». Среди мужчин победителем стал Сергей Пуспекались («Доктор»), а среди актеров второго плана отметили Олега Василькова («Год рождения»), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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