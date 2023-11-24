В Москве открывается фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E.
Фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E. открывается в Москве 24 ноября, он пройдет в музее современного искусства "Гараж" и в Итальянском институте культуры.
До 3 декабря включительно посетители смогут увидеть шесть фильмов на языке оригинала с русскими субтитрами, каждая картина является дебютной для ее автора. Так, зрителям покажут такие фильмы как «Аманда» Каролины Кавалли, «Спотти и я» Козимо Гомес и другие.
Ранее в Мурманске подвели итоги кинофестиваля «Северный характер», прошедшего с 13 по 19 ноября. На фестивале представили 76 картин. Это полнометражные художественные фильмы, документальные ленты и сериалы.
Гран-при фестиваля получил якутский фильм «Не хороните меня без Ивана». Приз за лучшую режиссуру достался картине «Снегирь» Бориса Хлебникова. Лучшей женской ролью признана игра Елены Яковлевой в картине «Свет». Среди мужчин победителем стал Сергей Пуспекались («Доктор»), а среди актеров второго плана отметили Олега Василькова («Год рождения»), передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Губернатор: После атаки БПЛА в Волгоградской области никто не пострадал
- Глава финского МИД: Финляндия может огранить подачу заявок об убежище
- СМИ: Минздрав выступил против запрета продажи в России жидкостей для вейпов
- Китай вошел в топ крупнейших поставщиков виски в Россию
- В московских аэропортах из-за снегопада отменили 12 рейсов
- СМИ: На складе Wildberries в Электростали ищут уклонистов и нелегальных мигрантов
- Выручка арт-индустрии в Москве выросла за год на 19%
- Виктория Дайнеко раскритиковала пение Бузовой и Вали Карнавал
- Соглашение о перемирии в секторе Газа вступило в силу
- Почти 90% кинокомпаний России работают в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru