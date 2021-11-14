В Москве открыли памятник Армену Джигарханяну
На Ваганьковском кладбище в Москве открыли памятник народному артисту СССР Армену Джигарханяну. Мероприятие состоялось в годовщину смерти актера, сообщает РИА Новости.
Авторами памятника стали народные художники России Микаэль и Ваге Согояны. Они отлили памятник из бронзы, изобразив Джигарханяна в образе Сократа.
«Армен Борисович предстает в роли Сократа и протягивает нам руку. Прообраз с постановки "Беседы с Сократом" был взят за основу... Художник всегда руководствуется какой-то базисной составляющей — либо это фотоматериал, либо та или иная роль, если речь идет о театральном деятеле», - пояснил Микаэль Согоян.
Актера похоронили рядом с дочерью Еленой, погибшей от угарного газа в 1977 году. Два памятника – отца и дочери – предстали единым комплексом.
Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался 14 ноября 2020 года на 86-м году жизни.
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