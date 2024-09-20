В Москве открыли мемориальную доску народному артисту СССР Николаю Сличенко

В подмосковном Подольске горит производственное предприятие Пожарная тревога прозвучала в главном корпусе РУДН Столичные дороги и тротуары завтра промоют специальным шампунем Более 3,5 тыс инициатив от горожан поступило в адрес проекта по созданию культурного досуга Мемориальную доску народному артисту СССР Николаю Сличенко открыли в Москве на Тверской В центр госуслуг Бабушкинского района на временную работу принят кот