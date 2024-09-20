В Москве открыли мемориальную доску народному артисту СССР Николаю Сличенко
Торжественная церемония открытия мемориальной доски многолетнему художественному руководителю цыганского театра «Ромэн» Николаю Сличенко прошла у дома, в котором жил артист на Тверской улице в Москве, сообщает газета «Культура».
У памятного знака собрались его родные, актеры театра «Ромэн», председатель комиссии по культуре Мосгордумы, народный артист РФ Евгений Герасимов и народный артист РСФСР Геннадий Хазанов. Для собравшихся прозвучали музыкальные композиции в исполнении Сличенко.
Ранее мемориальную доску открыли в Москве Василию Лановому, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве открыли мемориальную доску народному артисту СССР Николаю Сличенко
- В Союзе пенсионеров заявили, что в бюджете нет средств на выплату 13-й пенсии
- «Ценовой удар»: Названы модели иномарок, которые могут пропасть с рынка РФ
- Эксперт рассказал, что Маск может отключить два Cybertruck Кадырова в зоне СВО
- Путин заявил о недобросовестном использовании истории в политике
- Экономист оценил последствия лимита рассрочки для россиян
- В Москве открылась выставка «Меньшов/Москва 85/45»
- Украинским военным и чиновникам запретили использовать Telegram
- Трамп обвинил евреев в голосовании за «врага»
- Студентов Вышки подали на «Чайф»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru