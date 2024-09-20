В Москве открыли мемориальную доску народному артисту СССР Николаю Сличенко

Торжественная церемония открытия мемориальной доски многолетнему художественному руководителю цыганского театра «Ромэн» Николаю Сличенко прошла у дома, в котором жил артист на Тверской улице в Москве, сообщает газета «Культура».

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У памятного знака собрались его родные, актеры театра «Ромэн», председатель комиссии по культуре Мосгордумы, народный артист РФ Евгений Герасимов и народный артист РСФСР Геннадий Хазанов. Для собравшихся прозвучали музыкальные композиции в исполнении Сличенко.

Ранее мемориальную доску открыли в Москве Василию Лановому, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: facebook.com/cyganskiiteatrRomen
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