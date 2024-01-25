Мемориальная доска актрисе оперетты Татьяне Шмыге открыта в Москве
Мемориальная доска, посвященную актрисе Московского театра оперетты Татьяне Шмыге, открыта в российской столице на доме в Леонтьевском переулке. Народная артистка СССР жила там последние тридцать лет.
Директор Московского театра оперетты Владимир Тартаковский выразил благодарность правительству города за поддержку в создании этого памятника. В свою очередь художественный руководитель Театра Эстрады Геннадий Хазанов охарактеризовал открытие мемориальной доски Татьяне Шмыге как «восстановление исторической справедливости».
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», авторами мемориальной доски стали архитектор Дана Воскресенская и скульптор Андрей Забалуев. По окончании церемонии открытия доски участники памятного события возложили цветы к ней под запись исполнения Татьяной Шмыгой «Гимна театру».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru