Мемориальная доска актрисе оперетты Татьяне Шмыге открыта в Москве

Мемориальная доска, посвященную актрисе Московского театра оперетты Татьяне Шмыге, открыта в российской столице на доме в Леонтьевском переулке. Народная артистка СССР жила там последние тридцать лет.

Директор Московского театра оперетты Владимир Тартаковский выразил благодарность правительству города за поддержку в создании этого памятника. В свою очередь художественный руководитель Театра Эстрады Геннадий Хазанов охарактеризовал открытие мемориальной доски Татьяне Шмыге как «восстановление исторической справедливости».

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», авторами мемориальной доски стали архитектор Дана Воскресенская и скульптор Андрей Забалуев. По окончании церемонии открытия доски участники памятного события возложили цветы к ней под запись исполнения Татьяной Шмыгой «Гимна театру».

