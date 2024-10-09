Мемориальную доску Юлиану Семенову открыли в «Доме на набережной» в Москве
Мемориальную доску писателю, журналисту и кинодраматургу Юлиану Семенову открыли в российской столице. Она появилась на стене комплекса «Дом на набережной» на улице Серафимовича2. В церемонии приняли участие родственники, друзья и коллеги Семенова.
На церемонии выступил друг и коллега Семенова, главный редактор «Московской правды» Шод Муладжанов. Он назвал произведения писателя «литературой очень высокого класса» и предложил включить их в школьную программу хотя бы на уровне факультатива.
Юлиан Ляндрес родился 8 октября 1931 года в Москве. С середины 1950-х годов он стал заниматься журналистикой под псевдонимом Семенов. Его отец Семён Ляндрес, организатор издательского дела, был репрессирован в 1952 году. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», первая книга Семенова вышла в 1959 году. Это была историческая повесть «Дипломатический агент» о востоковеде Иване Виткевиче.
Писатель, в частности, широко известен по циклу «Политические хроники» с главным героем, разведчиком Всеволодом Владимировым (Максим Исаев, Макс Отто фон Штирлиц). Также целая серия романов была посвящена международной политике. Юлиан Семенов также известен своими поисками Янтарной комнаты, похищенной гитлеровцами во время Второй мировой войны. Он умер 15 сентября 1993 года на 62-м году жизни.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru