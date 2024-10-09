Мемориальную доску Юлиану Семенову открыли в «Доме на набережной» в Москве

Мемориальную доску писателю, журналисту и кинодраматургу Юлиану Семенову открыли в российской столице. Она появилась на стене комплекса «Дом на набережной» на улице Серафимовича2. В церемонии приняли участие родственники, друзья и коллеги Семенова.

На церемонии выступил друг и коллега Семенова, главный редактор «Московской правды» Шод Муладжанов. Он назвал произведения писателя «литературой очень высокого класса» и предложил включить их в школьную программу хотя бы на уровне факультатива.