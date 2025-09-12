В Москве открылась ярмарка современного искусства Cosmoscow

В Москве на двух этажах выставочной площадки «Тимирязев Центр» открылась 13-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow. Она будет открыта для посетителей по 14 сентября.

На Cosmoscow представлено в этом году 100 галерейных и 20 партнерских стендов, специальный проект «Индия: как дух обретает материю», Персидская секция и 12 некоммерческих культурных проектов. Образовательная и дискуссионная программы ярмарки проходят в лектории и медиафоруме.

Звание «Художник года» Cosmoscow 2025 присудило арт-группе «ПРОВМЫЗА» за проект «Семена», который связан с исследованием такой специфической и мало изученной формы современного искусства, как «перформативная скульптура». «Музеем года» был признан Музейный центр «Площадь Мира». Он представил на ярмарке экспозицию «И алеф, и омега» с работами двух художников из своей коллекции: Виктора Сачивко и Игоря Тишина.

«Экспозиция строится на перекрестке взглядов тихих героев модернизма и фасеточной поверхности оптического поля. В сочетании «матриц» и «портретов» абстрактная экспрессия перемешивается с сочной фигуративностью и концептуальным нарративом», - рассказал арт-директор музейного центра «Площадь Мира» Сергей Ковалевский.

Наградой «Лучший стенд» уже отмечена галерея Галерея FUTURO с работами Леонида Костина, представляющие собой серию объектов, выполненных по всем правилам иконописного производственного цикла и напоминающих абстракции Мондриана, Малевича или Ротко.

Премией BORK «Коллекционер года», учрежденной совместно с Фондом поддержки современного искусства Cosmoscow, удостоена Наталия Опалева, чья коллекция насчитывает более 3500 работ шестидесятников и современных художников. Её первой приобретенной работой стал женский портрет кисти Анатолия Зверева 1958 года. Помимо признания профессионального сообщества, лауреат получила возможность представить свою коллекцию в рамках проекта «Глазами коллекционера» на ярмарке Cosmoscow.

