В Москве открылась выставка каллиграфии матери Марии Захаровой
Выставка «Матерчатая каллиграфия Ирины Захаровой», на которой представлены работы матери официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, открылась в Москве в рамках перекрестных годов культуры России и Китая.
Ирина Захарова — заслуженный деятель искусств, ведущий специалист по китайской культуре, кандидат искусствоведения и ведущий научный сотрудник Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. На ее выставке представили текстильные панно, основной сюжет которых — китайские иероглифы на традиционных хлопчатобумажных тканях и шелке из Китая.
Отмечается, что иероглифы в экспозиции были написаны различными политическими деятелями, в том числе экс-заместителем премьера Госсовета Китая Ли Ланьцином, бывшим послом КНР в России, экс-генеральным секретарем ШОС Чжан Дэгуаном.
Торжественная церемония открытия выставки состоялась в Москве, ее посетили свыше 250 гостей, в числе которых представители посольства КНР в России, компаний и СМИ из Китая.
Ранее в столичном «Ельцин-центре» открыли фотовыставку внучки первого президента РФ Бориса Ельцина Марии Юмашевой, посвященную ее бабушке, вдове экс-главы государства Наине Ельциной.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru