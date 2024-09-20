В Москве открылась выставка «Меньшов/Москва 85/45»

В её экспозиции – цифровые копии фотографий со съемок картины, костюмы героев, узнаваемый реквизит, а также черновики текстов будущих песен, которые прозвучали в ленте Меньшова. Экспонаты предоставлены Музеем кино, ВГИКом, киностудией «Мосфильм».

«Фильм «Москва слезам не верит» удивительно совпадает с ощущением жизни нашего народа», - заметила на открытии выставки директор Музея кино Лариса Баженова.

По её словам, картина полюбилась за то, что миллионы зрителей увидели в ней себя и свои мечты.

Ранее стало известно, что Жора Крыжовников снимет сериал по фильму «Москва слезам не верит», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

