В Москве открылась выставка «Меньшов/Москва 85/45»
В подземном музее парка «Зарядье» в Москве открылась выставка «Меньшов/Москва 85/45», приуроченная к 85-летию кинорежиссера Владимира Меньшова и 45-летию его фильма «Москва слезам не верит», сообщает газета «Культура».
В её экспозиции – цифровые копии фотографий со съемок картины, костюмы героев, узнаваемый реквизит, а также черновики текстов будущих песен, которые прозвучали в ленте Меньшова. Экспонаты предоставлены Музеем кино, ВГИКом, киностудией «Мосфильм».
«Фильм «Москва слезам не верит» удивительно совпадает с ощущением жизни нашего народа», - заметила на открытии выставки директор Музея кино Лариса Баженова.
По её словам, картина полюбилась за то, что миллионы зрителей увидели в ней себя и свои мечты.
Ранее стало известно, что Жора Крыжовников снимет сериал по фильму «Москва слезам не верит», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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