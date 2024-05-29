Зельфира Трегулова стала куратором выставки в «ГЭС-2»

Бывший генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова станет приглашенным куратором международного выставочного проекта «Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2», сообщает ТАСС.

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Другим приглашенным куратором станет итальянский художественный критик Франческо Бонами.

Выставка откроется в доме культуры «ГЭС-2» 20 июня и продлится до 27 октября 2024 года.

В экспозиции будут представлены работы Василия Кандинского, Казимира Малевича, Пабло Пикассо, Герхарда Рихтера, Александра Родченко, Энди Уорхола, Фрэнсиса Бэкона, Ильи и Эмилии Кабаковых и других.

Ранее Зельфира Трегулова вошла в совет фонда «Общество содействия искусству», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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