Зельфира Трегулова стала куратором выставки в «ГЭС-2»
Бывший генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова станет приглашенным куратором международного выставочного проекта «Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2», сообщает ТАСС.
Другим приглашенным куратором станет итальянский художественный критик Франческо Бонами.
Выставка откроется в доме культуры «ГЭС-2» 20 июня и продлится до 27 октября 2024 года.
В экспозиции будут представлены работы Василия Кандинского, Казимира Малевича, Пабло Пикассо, Герхарда Рихтера, Александра Родченко, Энди Уорхола, Фрэнсиса Бэкона, Ильи и Эмилии Кабаковых и других.
Ранее Зельфира Трегулова вошла в совет фонда «Общество содействия искусству», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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