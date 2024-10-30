ГМИИ им. Пушкина представит большую выставку к юбилею Великой Победы
Государственный музей изобразительных искусств имени А. Пушкина представит к 80-летию Великой Победы большую выставку, заявила генеральный директор учреждения Елизавета Лихачёва, передает ТАСС.
По её словам, точные даты открытия пока не определены. Директор подчеркнула, что в этом году сотрудники ГМИИ имени А. Пушкина взяли не совсем обычную тему, которая очень сложна для освещения.
«Музей хочет представить произведение искусства в качестве одной из главных жертв любых военных, боевых действий», - рассказала Лихачёва.
Она уточнила, что часть будущей выставки будет посвящена произведениям искусства, уцелевшим после взрыва берлинского бункера «Фридрихсхайн» 17 мая 1945 года, а другая охватит историю культурных утрат бывшего СССР и ее интерпретацию современными авторами.
Ранее в Третьяковке открылась выставка к 155-летию Товарищества передвижников, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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