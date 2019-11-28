В Москве открылась выставка Детской художественной школы Серова

Открыла экспозицию, на которой представлены произведения основателей школы, нынешних преподавателей и учащихся, правнучка художника Екатерина Серова. Приятным сюрпризом для неё стало вручение ей высокого звания — почётного Академика Российской Академии Художеств. Особую ноту вечеру придал квартет «Estroquartet», дополнивший атмосферу классической музыкой.

Добавим, что на открытии также присутствовали глава президиума Российской Академии Художеств Олег Кошки, директор «Фонда Валентина Серов» Ольга Иванова, председатель объединенного профсоюза музыкальных и художественных школ Москвы Дмитрий Игумнов и другие. Мероприятие прошло при поддержке Фонда Валентина Серова и радиостанции «Наше Радио».

