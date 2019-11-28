В Москве открылась выставка Детской художественной школы Серова
Выставка в честь 85-летия Детской художественной школы имени Валентина Серова открылась 25 ноября в выставочном зале Московского Союза Художников.
Открыла экспозицию, на которой представлены произведения основателей школы, нынешних преподавателей и учащихся, правнучка художника Екатерина Серова. Приятным сюрпризом для неё стало вручение ей высокого звания — почётного Академика Российской Академии Художеств. Особую ноту вечеру придал квартет «Estroquartet», дополнивший атмосферу классической музыкой.
Добавим, что на открытии также присутствовали глава президиума Российской Академии Художеств Олег Кошки, директор «Фонда Валентина Серов» Ольга Иванова, председатель объединенного профсоюза музыкальных и художественных школ Москвы Дмитрий Игумнов и другие. Мероприятие прошло при поддержке Фонда Валентина Серова и радиостанции «Наше Радио».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Минстрой проверяет распределение средств, выделенных Иркутской области
- Названа доля заканчивающихся сексом свиданий через Tinder
- В Великобритании допустили скорое отречение от престола Елизаветы II
- Сеул заявил о запуске КНДР неопознанного снаряда
- У Зеленского упал рейтинг