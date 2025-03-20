В Москве открылась регистрация на акцию «Ночь театров»

В Москве с 12.00 часов четверга, 20 марта, открылась регистрация на посещение мероприятий, которые пройдут в рамках акции «Ночь театров», которая пройдет с 27 на 28 марта. Все их любители театрального искусства смогут посетить бесплатно. Об этом сообщил глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин в своем Telegram-канале.

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По его словам, всего запланировано почти 120 событий.

«В Театре Пушкина покажут поэтический спектакль, посвященный Иосифу Бродскому, в Театре Моссовета проведут читку произведений народного артиста РСФСР Сергея Юрского», - рассказал глава департамента.

Фурсин напомнил о необходимости внести свои паспортные данные при регистрации на посещение того или иного мероприятия.

Ранее стало известно, что выставка к 100-летию Иннокентия Смоктуновского откроется в Музее МХАТ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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