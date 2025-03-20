В Москве открылась регистрация на акцию «Ночь театров»

По его словам, всего запланировано почти 120 событий.

«В Театре Пушкина покажут поэтический спектакль, посвященный Иосифу Бродскому, в Театре Моссовета проведут читку произведений народного артиста РСФСР Сергея Юрского», - рассказал глава департамента.

Фурсин напомнил о необходимости внести свои паспортные данные при регистрации на посещение того или иного мероприятия.

Ранее стало известно, что выставка к 100-летию Иннокентия Смоктуновского откроется в Музее МХАТ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

