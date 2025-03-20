В Москве открылась регистрация на акцию «Ночь театров»
В Москве с 12.00 часов четверга, 20 марта, открылась регистрация на посещение мероприятий, которые пройдут в рамках акции «Ночь театров», которая пройдет с 27 на 28 марта. Все их любители театрального искусства смогут посетить бесплатно. Об этом сообщил глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин в своем Telegram-канале.
По его словам, всего запланировано почти 120 событий.
«В Театре Пушкина покажут поэтический спектакль, посвященный Иосифу Бродскому, в Театре Моссовета проведут читку произведений народного артиста РСФСР Сергея Юрского», - рассказал глава департамента.
Фурсин напомнил о необходимости внести свои паспортные данные при регистрации на посещение того или иного мероприятия.
Ранее стало известно, что выставка к 100-летию Иннокентия Смоктуновского откроется в Музее МХАТ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бокс внесли в программу Олимпиады 2028 года
- На Ленинградской АЭС стартовало строительство нового энергоблока
- В Москве открылась регистрация на акцию «Ночь театров»
- Таможенники в Домодедово задержали россиянку с изумрудами в нижнем белье
- ЕК выделила Украине 1 млрд евро с погашением за счет активов России
- Минспорт проиндексирует призовые выплаты спортсменам
- Кравцов пообещал регионам список рекомендованных фильмов для школьников
- В России произошел сбой в работе интернет-сервисов
- В Энгельсском районе ввели режим ЧС после атаки дронов
- Литва потребовала привлечь российское руководство к уголовной ответственности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru