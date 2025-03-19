Александр Збруев подтвердил свое участие в спектакле Театра на Бронной
19 марта 202513:46
Народный артист РСФСР Александр Збруев заявил, что чувствует себя хорошо и готов выйти на сцену Театра на Бронной в постановке Константина Богомолова «Одна и один» 25 марта, сообщает ТАСС.
«Да, это правда. Самочувствие у меня нормальное», - подтвердил актер.
Он также добавил, что рад вернуться к исполнению роли в спектакле Богомолова. До этого ряд Telegram-каналов писали об ухудшении здоровья Збруева.
Ранее стало известно, что Александр Збруев стал кавалером ордена Александра Невского, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru