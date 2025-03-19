Александр Збруев подтвердил свое участие в спектакле Театра на Бронной

Народный артист РСФСР Александр Збруев заявил, что чувствует себя хорошо и готов выйти на сцену Театра на Бронной в постановке Константина Богомолова «Одна и один» 25 марта, сообщает ТАСС.

«Стыдно за Лазарева!»: ГИТИС не поверил в «издевательства» Богомолова

«Да, это правда. Самочувствие у меня нормальное», - подтвердил актер.

Он также добавил, что рад вернуться к исполнению роли в спектакле Богомолова. До этого ряд Telegram-каналов писали об ухудшении здоровья Збруева.

Ранее стало известно, что Александр Збруев стал кавалером ордена Александра Невского, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Константин БогомоловТеатрСпектакльЗдоровьеАктер

Горячие новости

Все новости

партнеры