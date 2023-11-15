В Москве откроется выставка народного художника СССР Дмитрия Налбандяна

Отмечается, что основой выставки стали работы из Государственного исторического музея, Третьяковской галереи, Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля, а также региональных архивов и частных собраний. Кроме того, дополнительно готовится публичная программа с участием приглашенных спикеров, серия выступлений и лекций.

Ранее выставка археологических находок, датируемых от XV до начала XX веков, открылась в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина в Подмосковье, передает «Радиоточка НСН».

