В Москве откроется выставка народного художника СССР Дмитрия Налбандяна

Московский музей современного искусства представит проект, который посвящен народному художнику СССР Дмитрию Налбандяну и приурочен к 30-летию его Музея-мастерской. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.

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Отмечается, что основой выставки стали работы из Государственного исторического музея, Третьяковской галереи, Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля, а также региональных архивов и частных собраний. Кроме того, дополнительно готовится публичная программа с участием приглашенных спикеров, серия выступлений и лекций.

Ранее выставка археологических находок, датируемых от XV до начала XX веков, открылась в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина в Подмосковье, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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