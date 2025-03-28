В Москве объявили лауреатов «Премии Художественного театра» 2025 года
На церемонии вручения «Премии художественного театра» в Москве были объявлены лауреаты, отметившиеся яркими достижениями в искусстве в 2024 году. Премия, учрежденная в 2023 году, направлена на поддержку молодых деятелей культуры до 35 лет и была вручена в третий раз.
В числе победителей оказались художественный руководитель Московского государственного академического симфонического оркестра Иван Никифорчин, актриса Даша Верещагина и писательница Мария Лебедева.
Никифорчин стал лучшим в номинации «Опера» за постановку «Снегурочка», Верещагина была признана победителем в категории «Кино» за роль Алисы Селезневой в фильме «Сто лет тому вперед». Лебедева выиграла в номинации «Лучший автор» за роман «Там темно».
В церемонии также приняли участие министр культуры России Ольга Любимова и худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский, который отметил юбилей народного артиста СССР Иннокентия Смоктуновского. Среди других победителей — Елена Соломянко в категории «Балет», Артемий Великий в номинации «Классическая музыка» и Лидия-Мария Кошевая в категории «Современная академическая музыка», передает «Радиоточка НСН».
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