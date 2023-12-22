Умер сыгравший в «Улицах разбитых фонарей» и «Убойной силе» актер Матвеев

«Мы потеряли старшего товарища, бесконечно талантливого артиста, очень тонкого и открытого человека. Светлая память!» - заявили в театре.

Матвеев родился 19 октября 1949 года. После окончания 1975 году ЛГИТМиК служил в ТЮЗах Ленингра, Челябинска и Риги, а также в Театре имени Ленинского комсомола в Санкт-Петербурге. С 2003 года являлся актёром Большого театра кукол в Санкт-Петербурге.

Кроме театра работал в кино. Впервые Матвеев появился на экране в 1980 году в ленте «Братья Рико». Также снимался в фильмах и сериалах «Ожидание полковника Шалыгина», «Империя под ударом», «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и другие. Последний проект актёра - сериал «Социальная защита», который должен выйти в 2024 году.

Ранее из-за сердечного приступа во время выступления умер 30-летний бразильский певец Педро Энрике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».