Умер сыгравший в «Улицах разбитых фонарей» и «Убойной силе» актер Матвеев
Заслуженный артист РФ, советский и российский актёр театра и кино Борис Матвеев умер 21 декабря на 75-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского Большого театра кукол.
«Мы потеряли старшего товарища, бесконечно талантливого артиста, очень тонкого и открытого человека. Светлая память!» - заявили в театре.
Матвеев родился 19 октября 1949 года. После окончания 1975 году ЛГИТМиК служил в ТЮЗах Ленингра, Челябинска и Риги, а также в Театре имени Ленинского комсомола в Санкт-Петербурге. С 2003 года являлся актёром Большого театра кукол в Санкт-Петербурге.
Кроме театра работал в кино. Впервые Матвеев появился на экране в 1980 году в ленте «Братья Рико». Также снимался в фильмах и сериалах «Ожидание полковника Шалыгина», «Империя под ударом», «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и другие. Последний проект актёра - сериал «Социальная защита», который должен выйти в 2024 году.
Ранее из-за сердечного приступа во время выступления умер 30-летний бразильский певец Педро Энрике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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