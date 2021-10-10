В Москве на Тверской открыли мемориальную доску режиссеру Анатолию Эфросу

«Имя Анатолия Васильевича стало неотъемлемой частью истории российского театрального искусства, наряду со Станиславским, Вахтанговым, Мейерхольдом, Таировым. Помимо театральной режиссуры Анатолий Эфрос также известен как кинорежиссёр», - отметил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

В торжестве приняли участие представители властей столицы, родственники, коллеги и почитатели таланта Эфроса.

Анатолий Эфрос родился 20 сентября 1925 года в г. Харькове. Заслуженный деятель искусств РСФСР с 1963 года руководил Московским театр им. Ленинского комсомола («Ленком»), с 1984 являлся главным режиссером Театра на Таганке после ухода Юрия Любимова. Эфрос ставил спектакли в Театре на Малой Бронной, МХАТе им. Горького, «Современнике», других московских и российских театрах. В общей сложности на его счету более 70 постановок и шесть кинофильмов.

