В Москве на Тверской открыли мемориальную доску режиссеру Анатолию Эфросу

На улице 1-я Тверская-ямская, 11 открыли мемориальную доску театральному режиссеру Анатолию Эфросу. Именно по этому адресу жил театральный деятель, напоминает Мосгорнаследие.

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«Имя Анатолия Васильевича стало неотъемлемой частью истории российского театрального искусства, наряду со Станиславским, Вахтанговым, Мейерхольдом, Таировым. Помимо театральной режиссуры Анатолий Эфрос также известен как кинорежиссёр», - отметил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

В торжестве приняли участие представители властей столицы, родственники, коллеги и почитатели таланта Эфроса.

Анатолий Эфрос родился 20 сентября 1925 года в г. Харькове. Заслуженный деятель искусств РСФСР с 1963 года руководил Московским театр им. Ленинского комсомола («Ленком»), с 1984 являлся главным режиссером Театра на Таганке после ухода Юрия Любимова. Эфрос ставил спектакли в Театре на Малой Бронной, МХАТе им. Горького, «Современнике», других московских и российских театрах. В общей сложности на его счету более 70 постановок и шесть кинофильмов.

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ФОТО: wikipedia.org/Лаборатория Дмитрия Крымова
ТЕГИ:МемориалРежиссерИскусствоТеатр
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