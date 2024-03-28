В Москве на торги выставили 40 акварельных работ великой княгини Ольги
Более 40 акварельных работ великой княгини Ольги, сестры последнего российского императора Николая II, будут проданы 14 апреля на аукционе в Москве, сообщает Forbes.
Торги пройдут на площадке Московского аукционного дома. Начальная стоимость отдельных лотов варьируются от 500 000 до 1,5 млн рублей.
Суммарная оценочная стоимость всех работ составляет порядка 30 млн рублей.
По словам экспертов, это самая дорогая коллекция произведений великой княгини из всех, что когда-либо появлялись на рынке.
Ранее картину «Близкий друг» Рене Магритта продали с аукциона за £33,6 миллиона, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- В Москве на торги выставили 40 акварельных работ великой княгини Ольги
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru