В Москве на показе конкурса «Русский силуэт» представили молодых дизайнеров

Российские дизайнеры представили свои коллекции на фоне ухода западных брендов из России. Например, участники из Курска привезли коллекцию из экокожи, которая позволила осовременить русский народный костюм.



«Во Франции вот, например, образовательное учреждение будет давать приз. Должны были приехать из Китая, но такая нелепая случайность — у них Новый год. Вообще всё заблокировано, они не могли сделать визы. Они всегда участвовали в нашем конкурсе. А так, конечно, призовой фонд у нас очень большой», — цитирует издание главу благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяну Михалкову.



Финалисты смогут претендовать на стажировку в известных домах мод. Победитель конкурса получит от организаторов 1 миллион рублей на реализацию творческих проектов.

Ранее стало известно, что российским дизайнерам сложно занять нишу масс-маркета, так как в Китае и Индии, например, рабочая сила и материалы дешевле. Об этом заявила основатель и владелец Дома моды, дизайнер Аника Керимова в пресс-центре НСН.



