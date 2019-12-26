В Москве могут увековечить память Галины Волчек

По его словам, решение о том, каким образом будет увековечена память Волчек будет зависеть от инициатив труппы театра. Герасимов отметил, что все идеи будут рассматриваться с учетом возможностей города. В частности, он предположил возможность установки памятника у территории театра при наличии необходимых подземных коммуникаций.

Герасимов также подчеркнул значимый вклад «Современника» в культурную жизнь столицы. Волчек была художественным руководителем театра с 1989 года.

