В Москве могут увековечить память Галины Волчек
Столичные власти выразили готовность поддержать инициативу по увековечиванию в Москве памяти народной артистки СССР, художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек, которая скончалась в четверг после продолжительной болезни. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.
По его словам, решение о том, каким образом будет увековечена память Волчек будет зависеть от инициатив труппы театра. Герасимов отметил, что все идеи будут рассматриваться с учетом возможностей города. В частности, он предположил возможность установки памятника у территории театра при наличии необходимых подземных коммуникаций.
Герасимов также подчеркнул значимый вклад «Современника» в культурную жизнь столицы. Волчек была художественным руководителем театра с 1989 года.
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