В Москве госпитализирована российская артистка Светлана Светличная

В медучреждении сообщили, что российская актриса находится в неврологическом отделении в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, в ноябре прошлого года у Светличной произошел инсульт. Актриса пожаловалась на головную боль, после чего ей потребовалась помощь медиков.

