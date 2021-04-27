В Москве госпитализирована российская артистка Светлана Светличная
27 апреля 202106:03
В Москве в городскую клиническую больницу имени Юдина госпитализировали заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную, передает АГН «Москва».
В медучреждении сообщили, что российская актриса находится в неврологическом отделении в состоянии средней степени тяжести.
Напомним, в ноябре прошлого года у Светличной произошел инсульт. Актриса пожаловалась на головную боль, после чего ей потребовалась помощь медиков.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru