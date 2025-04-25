В Москве 26 апреля пройдет ежегодная акция «Библионочь-2025»

Столичные библиотеки приготовили массу интересного к ежегодной акции «Библионочь-2025», которая пройдет в этом году 26 апреля, сообщает «Российская газета».

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Основная тема акции – «Свои герои», что связано с 80-й годовщиной окончания Великой Отечественной войны и спецоперацией на Украине. Главной площадкой акции будет Российская государственная библиотека, там пройдет торжественная церемония открытия «Библионочи-2025». Свои стихи в бывшей Ленинке прочтут Антон Шагин, Сергей Лобан, Анна Ревякина. Историями о своих героях войны и труда поделятся Ирина Роднина и Николай Цискаридзе. Состоится творческая встреча с писателем и публицистом Алексеем Варламовым.

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ФОТО: РИА Новости
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