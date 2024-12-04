В «Москвариуме» впервые покажут сказочное шоу «Кощей»
В Москве на ВДНХ в «Москвариуме» состоится 14 декабря премьера сказочного шоу «Кощей», сообщает сайт «Москвариума».
Представления с Дедом Морозом, Снегурочкой, Бабой Ягой и Кощеем, а также с морскими животными будут идти все новогодние каникулы на большой водной сцене до 12 января.
Зрителям покажут современную сказку с элементами иммерсивного театра и цирковыми трюками. Только одних костюмов и масок было подготовлено к новогоднему представлению более 300. Особенность спектакля в «Москвариуме» - уникальные спецэффекты, которые возможны только на водной сцене. Среди них – водный занавес, танцующие фонтаны, сочетание акробатических элементов с выступлениями на воде.
В новогоднем шоу на воде выступят более 100 профессиональных артистов: акробатов, воздушных гимнастов и синхронисток, а также актёры мюзиклов.
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