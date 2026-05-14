В парке Северного речного вокзала в Москве запустят летний кинотеатр

На большом экране в парке представят тематические линейки, собранные редакцией «Кинопоиска». Зрителей ждет как кассовое, так и авторское кино.

Площадка начнет работу 15 мая. Первый показ запланирован на 18:00, аудитории представят сказку «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича». Также в первую неделю зрителей ждут фильмы «Сто лет тому вперёд», «Министерство неджентльменских дел», «Переводчик» Гая Ричи, а также картины «Глазами пса», «Астерикс и тайное зелье», «Ла-Ла Ленд» и новое российское кино «Космос засыпает» с Марком Эйдельштейном.

Показы будут проходить с четверга по воскресенье до 27 сентября. Посещение площадки возможно по предварительной регистрации на сайте кинотеатра или в мобильных приложениях и на сайте в разделе с кинотеатрами на «Кинопоиске».

Ранее сообщалось, что в мае российские кинотеатры представят не только военные драмы, но и новый проект Гая Ричи, а также байопик о Майкле Джексоне, передает «Радиоточка НСН».

