В парке Северного речного вокзала в Москве запустят летний кинотеатр
В Москве запустят летний кинотеатр «Кинопорт» в парке Северного речного вокзала. Организаторами площадки выступят «Кинопоиск» и Департамент транспорта столицы, сообщает пресс-служба платформы.
На большом экране в парке представят тематические линейки, собранные редакцией «Кинопоиска». Зрителей ждет как кассовое, так и авторское кино.
Площадка начнет работу 15 мая. Первый показ запланирован на 18:00, аудитории представят сказку «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича». Также в первую неделю зрителей ждут фильмы «Сто лет тому вперёд», «Министерство неджентльменских дел», «Переводчик» Гая Ричи, а также картины «Глазами пса», «Астерикс и тайное зелье», «Ла-Ла Ленд» и новое российское кино «Космос засыпает» с Марком Эйдельштейном.
Показы будут проходить с четверга по воскресенье до 27 сентября. Посещение площадки возможно по предварительной регистрации на сайте кинотеатра или в мобильных приложениях и на сайте в разделе с кинотеатрами на «Кинопоиске».
Ранее сообщалось, что в мае российские кинотеатры представят не только военные драмы, но и новый проект Гая Ричи, а также байопик о Майкле Джексоне, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Мирошник: От атак ВСУ в России за месяц погибли 100 мирных жителей
- Врач предупредила о «двойном ударе» кофе и алкоголя по желудку
- Госсекретарь США Рубио назвал ВСУ самой сильной армией Европы
- Закон об увеличении лимита сверхурочной работы позволит «не раздувать штаты»
- МВФ: Объем теневой экономики Украины достиг почти половины ВВП
- Нулевой выхлоп: Почему суд Гааги не поможет Ирану отомстить США
- Лукьяненко взволновал кастинг для сериала по его роману «Рыцари Сорока Островов»
- Два сотрудника Запорожской АЭС ранены при атаке беспилотников ВСУ на станцию
- Российский тренер назвал фаворита в борьбе за бронзовые медали РПЛ
- В Госдуме заявили, что власти Литвы начали осознавать риск конфликта с Россией