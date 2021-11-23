В московском «Манеже» откроется выставка к 60-летию Цоя
Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя» откроется 15 января 2022 года в Центральном выставочном зале Манеж в Москве.
Отмечается, что это станет первой выставкой такого масштаба, посвященной знаменитому музыканту. Экспозиция будет приурочена к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя. Организаторы мероприятия подчеркнули вклад отца музыканта, Роберта Цоя, и сына – Александра Цоя. Кроме того, в подготовке выставки участвовали друзья и близкие Цоя, коллекционеры и фанаты его творчества.
Под экспозицию будет отдано 11 залов с общей площадью 3 тысячи кв. м. При этом авторы проекта подчеркнули, что Цой будет показан не только в качестве певца и музыканта. Зрители смогут увидеть гитары, черновики, личные письма, фотографии, сценические костюмы, картины и поделки, созданные Цоем в разные годы жизни.
Креативный продюсер проекта Александр Цой подчеркнул, что посетители смогут увидеть «другого Цоя – художника, героя неснятого киберпанк-боевика, представителя неизвестного западной публике советского андеграунда». По его словам, в подготовке экспозиции будут задействованы сценография, аудио и визуальные эффекты.
Кроме того, на выставке можно будет увидеть отзывы французского дипломата и писателя Жоэля Бастенэра, который был другом Цоя и издателем его пластинки во Франции, а также архивы американской исследовательницы советской и постсоветской рок-культуры Джоанны Стингрей. Рашид Нугманов из Франции подготовил для выставки отдельный зал, посвящённый неснятому японскому фильму с Цоем в главной роли. Подготовка к съемкам была прервана трагической гибелью певца и актёра.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,4 млн+33 996 / сут.
Умерли
267 тыс.+1 243 / сут.
Выздоровели
8,1 млн+36 051 / сут.
- Зеленский выступит с посланием к Верховной Раде 1 декабря
- Байден распорядился достать 50 млн баррелей нефти из резервов
- «Серьёзно вырастут». Эксперты рассказали о ценах на продукты к Новому году
- Стала известна дата встречи Путина, Пашиняна и Алиева
- В московском «Манеже» откроется выставка к 60-летию Цоя
- Собянин расширил меры поддержки столичной промышленности
- Суд взыскал с «Первого канала» миллион рублей в пользу Юрия Лозы
- Более 50% пожилых жителей Петербурга сделали прививку от коронавируса
- Патрушев озвучил причины кризиса с мигрантами на границе Белоруссии и Польши
- ФСБ предотвратила вооруженное нападение подростка на школу в Казани
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru