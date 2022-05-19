В московских ТЦ начали закрывать кинотеатры

От двух объектов уже отказалась крупнейшая сеть «Синема Парк/Формула Кино». Как заявил глава Союза торговых центров Булат Шакиров, на площади прекративших работу объектов заключены нерасторжимые договоры аренды. Владельцам ТЦ придется готовиться к судебным разбирательствам, с тем, что торговые центры теряют трафик из-за закрытия кинотеатров.

Шакиров не исключил, что досрочное расторжение контрактов будет сопровождаться штрафами.

Российская киноиндустрия истощена и затягивание оказания ей помощи может привести к закрытию кинотеатров, заявили топ-менеджеры, опрошенные Telegram-каналом

«Радиоточка НСН».

