В Молдавии умер известный советский актер Константин Адам

Советский и молдавский актер театра и кино Константин Адам скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщил театр имени Еминеску, в котором артист работал на протяжении десятилетий, передает агентство IPN.

Константин Адам родился в 1951 году в селе Боканы Фалештского района. После окончания актерского факультета Кишиневского института искусств в 1976 году он начал свою карьеру на сцене Академического театра имени Еминеску.