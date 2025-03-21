В Молдавии умер известный советский актер Константин Адам
Советский и молдавский актер театра и кино Константин Адам скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщил театр имени Еминеску, в котором артист работал на протяжении десятилетий, передает агентство IPN.
Константин Адам родился в 1951 году в селе Боканы Фалештского района. После окончания актерского факультета Кишиневского института искусств в 1976 году он начал свою карьеру на сцене Академического театра имени Еминеску.
В 1980-х актер также начал сниматься в кино — среди его наиболее известных работ фильмы «Июньский рубеж», «Таинственный узник» и советско-югославская лента «Дикий ветер».
В 2011 году Константину Адаму было присвоено звание заслуженного артиста Республики Молдова. Церемония прощания с актером состоится 22 марта в Кишиневе, передает «Радиоточка НСН».
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