В Минкультуры заявили, что прокат кинокартин без согласия правообладателей неправомерен

Копию ответа ведомства на соответствующий запрос предоставил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Ранее он обратился в министерство с просьбой разрешить показ в отечественных кинотеатрах иностранных фильмов без согласования с их правообладателями.

Однако в Минкультуры заявили, что такие предложения противоречат положениям международных договоров. К ним, в частности, относится Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений и соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, сказано в ответе на запрос.

Как отметил Хамзаев, позиция Минкультуры понятна, а инициатива заключалась в том, чтобы поддержать кинотеатры в России «до значительного наращивания производства отечественного кино».

На фоне ухода из проката Голливуда удалось вывести в десятки кинотеатров фильмы Русского кинофестиваля, заявил режиссёр, продюсер, член Союза кинематографистов РФ, директор Международного Русского кинофестиваля Андрей Холенко в пресс-центре НСН.

