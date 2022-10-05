В Минкультуры заявили, что прокат кинокартин без согласия правообладателей неправомерен
Параллельный прокат кинокартин в России без согласия их правообладателей противоречит международным договорам РФ в сфере интеллектуальной собственности, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минкультуры.
Копию ответа ведомства на соответствующий запрос предоставил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Ранее он обратился в министерство с просьбой разрешить показ в отечественных кинотеатрах иностранных фильмов без согласования с их правообладателями.
Однако в Минкультуры заявили, что такие предложения противоречат положениям международных договоров. К ним, в частности, относится Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений и соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, сказано в ответе на запрос.
Как отметил Хамзаев, позиция Минкультуры понятна, а инициатива заключалась в том, чтобы поддержать кинотеатры в России «до значительного наращивания производства отечественного кино».
На фоне ухода из проката Голливуда удалось вывести в десятки кинотеатров фильмы Русского кинофестиваля, заявил режиссёр, продюсер, член Союза кинематографистов РФ, директор Международного Русского кинофестиваля Андрей Холенко в пресс-центре НСН.
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