В Минкультуры заявили, что прокат кинокартин без согласия правообладателей неправомерен

Параллельный прокат кинокартин в России без согласия их правообладателей противоречит международным договорам РФ в сфере интеллектуальной собственности, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минкультуры.

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Копию ответа ведомства на соответствующий запрос предоставил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Ранее он обратился в министерство с просьбой разрешить показ в отечественных кинотеатрах иностранных фильмов без согласования с их правообладателями.

Однако в Минкультуры заявили, что такие предложения противоречат положениям международных договоров. К ним, в частности, относится Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений и соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, сказано в ответе на запрос.

Как отметил Хамзаев, позиция Минкультуры понятна, а инициатива заключалась в том, чтобы поддержать кинотеатры в России «до значительного наращивания производства отечественного кино».

На фоне ухода из проката Голливуда удалось вывести в десятки кинотеатров фильмы Русского кинофестиваля, заявил режиссёр, продюсер, член Союза кинематографистов РФ, директор Международного Русского кинофестиваля Андрей Холенко в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинкультурыКинотеатрыКинопрокат
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