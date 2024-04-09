«Безобразие!»: Сокуров назвал истерией призыв запретить новый фильм с Ургантом

Призывы запретить фильм «Во сне ты горько плакал» и не выдавать ему прокатное удостоверение Минкульта РФ являются истерией, заявил кинорежиссер Александр Сокуров в разговоре с НСН.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что обратился к министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой запретить фильм «Во сне ты горько плакал», который является дебютным для журналиста Николая Солодникова. Бородин назвал Солодникова и Александра Сокурова «русофобами», а также призвал не выдавать картине прокатное удостоверение. При этом Бородин назвал Сокурова продюсером фильма. Александр Сокуров напомнил НСН, что его фонд «Пример интонации» оказывал производственную помощь фильму, а продюсером сам он не является.