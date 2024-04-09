«Безобразие!»: Сокуров назвал истерией призыв запретить новый фильм с Ургантом
Людей, которые поднимают волну о запретах каких-либо фильмов в РФ, нужно призвать к порядку, отметил в эфире НСН режиссер Александр Сокуров.
Призывы запретить фильм «Во сне ты горько плакал» и не выдавать ему прокатное удостоверение Минкульта РФ являются истерией, заявил кинорежиссер Александр Сокуров в разговоре с НСН.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что обратился к министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой запретить фильм «Во сне ты горько плакал», который является дебютным для журналиста Николая Солодникова. Бородин назвал Солодникова и Александра Сокурова «русофобами», а также призвал не выдавать картине прокатное удостоверение. При этом Бородин назвал Сокурова продюсером фильма. Александр Сокуров напомнил НСН, что его фонд «Пример интонации» оказывал производственную помощь фильму, а продюсером сам он не является.
«Считаю, что это безобразие. Запрета в кино вообще не должно быть в стране, тем более фильм с художественной задачей. Ургант никаких преступлений не совершал, он по-прежнему гражданин России, это просто какая-то истерия, это неправомерно. Как раз людей, которые поднимают эту волну, нужно призвать к порядку, это было бы правильно со стороны государства. Это сумасшедшие люди. Николай вообще может показывать фильм как частный художественный опыт на небольших аудиториях, это не запрещено. Я не видел фильма, Николай мне его не показывал, наш фонд оказывал производственную помощь в создании фильма, я не являюсь его продюсером. Мы просто выполняли техническую работу по просьбе Николая и ему очень понравилось, как работают наши сотрудники, молодые люди, опытные», – сказал Сокуров.
Он отметил, что был на съемках фильма один раз. Также режиссер рассказал, что не пересекался на съемках с Иваном Ургантом и не знаком с ним лично.
«Я был на съемках один раз. Мне очень понравилось, как был организован съемочный процесс на площадке, неплохо работали актеры, но это только один день и трудно сказать о том, как сказался этот день на качестве фильма. С Иваном Ургантом там не пересекались, мы с ним не знакомы. Я видел его один раз на одном московском мероприятии, но мы не представлены друг другу», – резюмировал собеседник НСН.
Закрытый предпоказ «Во сне ты горько плакал» состоялся 4 апреля в центре Москвы. Николай Солодовников ранее представил постер своего режиссерского дебюта, также появился и первый трейлер фильма. Главную роль в картине сыграл Иван Ургант. Это первый актерский проект Урганта после закрытия популярного шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале весной 2022 года, передает «Радиоточка НСН».
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