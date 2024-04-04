В Минкульте РФ объяснили отказ в прокате нового фильма Гая Ричи

По данным ведомства, в поданных документах могла быть ошибка, либо в выбранную лицензиаром дату премьеры выходят несколько фильмов, имеющих схожую тематику.

При этом картина не получила прокатное удостоверение как для показа в кинотеатрах, так и для онлайн-показа.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров заявил «Радиоточке НСН», что отказ в выдаче прокатного удостоверения является наглой попыткой ограничить доступ россиян к контенту.

