В Минкульте РФ объяснили отказ в прокате нового фильма Гая Ричи

Новый фильм режиссера Гая Ричи «Министерство неджентельменских дел» получил отказ в кинопрокате, поскольку документы не соответствовали установленным требованиям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на в пресс-службе Министерства культуры РФ.

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По данным ведомства, в поданных документах могла быть ошибка, либо в выбранную лицензиаром дату премьеры выходят несколько фильмов, имеющих схожую тематику.

При этом картина не получила прокатное удостоверение как для показа в кинотеатрах, так и для онлайн-показа.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров заявил «Радиоточке НСН», что отказ в выдаче прокатного удостоверения является наглой попыткой ограничить доступ россиян к контенту.

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ФОТО: кадр из фильма
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