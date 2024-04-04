В Минкульте РФ объяснили отказ в прокате нового фильма Гая Ричи
Новый фильм режиссера Гая Ричи «Министерство неджентельменских дел» получил отказ в кинопрокате, поскольку документы не соответствовали установленным требованиям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на в пресс-службе Министерства культуры РФ.
По данным ведомства, в поданных документах могла быть ошибка, либо в выбранную лицензиаром дату премьеры выходят несколько фильмов, имеющих схожую тематику.
При этом картина не получила прокатное удостоверение как для показа в кинотеатрах, так и для онлайн-показа.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров заявил «Радиоточке НСН», что отказ в выдаче прокатного удостоверения является наглой попыткой ограничить доступ россиян к контенту.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru