В Минкульте подсчитали убытки российской киноиндустрии из-за COVID-19
Российская киноотрасль из-за пандемии коронавируса может потерять около 23 млрд рублей. Об этом заявил заместитель министра культуры Максим Ксензов в ходе пресс-конференции «Вызовы киноиндустрии в эпоху глобальной цифровой трансформации».
По словам замглавы Минкульта, из-за «форс-мажора» в 2020 году индустрия потеряет около половины годового оборота. Ксензов представил презентацию, согласно материалам которой убытки в текущем году — существенный риск для отечественного кино, а также возвращение к показателям десятилетней давности.
Кроме того, замминистра отметил в качестве последствий пандемии нехватку ресурсов для кинопроизводства и снижение поступлений от дистрибуции. За пять лет потери кинобизнеса могут достигнуть 32 млрд рублей.
Ксензов подчеркнул, что доля российского кино на кинорынке страны составляет около 20%, и этот показатель нельзя упустить. Замминистра также отметил, что отечественная киноотрасль за последнее десятилетие вдвое увеличила производство и благодаря статистике доказала необходимость господдержки.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,6 млн+27 927 / сут.
Умерли
45 280+562 / сут.
Выздоровели
2,0 млн+25 877 / сут.
- В Минкульте подсчитали убытки российской киноиндустрии из-за COVID-19
- Суд арестовал подозреваемого в подготовке нападения в Туле
- Лавров: США выбрали агрессивные формы сдерживания России
- Журнал Time представил шорт-лист претендентов на звание «Человек года»
- Гинцбург рассказал об особенностях вакцинации от коронавируса для аллергиков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru