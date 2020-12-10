В Минкульте подсчитали убытки российской киноиндустрии из-за COVID-19

Российская киноотрасль из-за пандемии коронавируса может потерять около 23 млрд рублей. Об этом заявил заместитель министра культуры Максим Ксензов в ходе пресс-конференции «Вызовы киноиндустрии в эпоху глобальной цифровой трансформации».

По словам замглавы Минкульта, из-за «форс-мажора» в 2020 году индустрия потеряет около половины годового оборота. Ксензов представил презентацию, согласно материалам которой убытки в текущем году — существенный риск для отечественного кино, а также возвращение к показателям десятилетней давности.

Кроме того, замминистра отметил в качестве последствий пандемии нехватку ресурсов для кинопроизводства и снижение поступлений от дистрибуции. За пять лет потери кинобизнеса могут достигнуть 32 млрд рублей.

Ксензов подчеркнул, что доля российского кино на кинорынке страны составляет около 20%, и этот показатель нельзя упустить. Замминистра также отметил, что отечественная киноотрасль за последнее десятилетие вдвое увеличила производство и благодаря статистике доказала необходимость господдержки.

