В МХТ имени Чехова заявили, что Золотовицкий боролся с тяжелой болезнью
Причиной смерти ректора Школы-студии МХАТ заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого стала тяжёлая болезнь. Об этом сообщает RT.
В МХТ имени Чехова рассказали, что тяжёлый недуг «проявил себя всего полгода назад» и в итоге оказался сильней.
«Художественный театр разделяет горе семьи и близких Игоря Яковлевича и приносит соболезнования всем, кто его знал и любил», - говорится в сообщении.
Отмечается, что прощание с артистом состоится в МХТ имени Чехова, где он служил более сорока лет.
Игорь Золотовицкий умер 14 января в возрасте 64 лет. По данным СМИ, причиной смерти артиста стала онкология, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
