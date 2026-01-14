В МХТ имени Чехова заявили, что Золотовицкий боролся с тяжелой болезнью

В МХТ имени Чехова рассказали, что тяжёлый недуг «проявил себя всего полгода назад» и в итоге оказался сильней.

«Художественный театр разделяет горе семьи и близких Игоря Яковлевича и приносит соболезнования всем, кто его знал и любил», - говорится в сообщении.

Отмечается, что прощание с артистом состоится в МХТ имени Чехова, где он служил более сорока лет.

Игорь Золотовицкий умер 14 января в возрасте 64 лет. По данным СМИ, причиной смерти артиста стала онкология, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

