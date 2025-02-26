Хабенский не исключил появления в репертуаре МХТ имени А. Чехова спектакля об СВО

Вместе с тем, народный артист РФ отметил, что в этом вопросе не стоит торопиться. По его словам, эта тема требует вдумчивого подхода.

«Говорить о том, что произошло с человеком вовремя СВО, без некоего обобщения, мне кажется, преждевременно. Хотя с литературой, созданной за три года, уже можно работать. И мы думаем в этом направлении», - рассказал Хабенский.

Ранее стало известно, что в театре им. Ермоловой сыграют спектакль по пьесе Александра Хинштейна, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



