Хабенский не исключил появления в репертуаре МХТ имени А. Чехова спектакля об СВО

МХТ имени А. Чехова рассматривает возможность постановки спектакля о специальной военной операции, заявил художественный руководитель учреждения Константин Хабенский, сообщает aif.ru.

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Вместе с тем, народный артист РФ отметил, что в этом вопросе не стоит торопиться. По его словам, эта тема требует вдумчивого подхода.

«Говорить о том, что произошло с человеком вовремя СВО, без некоего обобщения, мне кажется, преждевременно. Хотя с литературой, созданной за три года, уже можно работать. И мы думаем в этом направлении», - рассказал Хабенский.

Ранее стало известно, что в театре им. Ермоловой сыграют спектакль по пьесе Александра Хинштейна, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МХТ им. ЧеховаСпецоперацияСпектакльКонстантин Хабенский

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