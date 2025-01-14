В МХТ имени Чехова простились с Евгенией Добровольской
Церемония прощания с народной артисткой России Евгенией Добровольской прошла на основной сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
Актриса умерла 10 января на 61-м году жизни после тяжелой болезни, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
На церемонии прощания с Добровольской присутствовали ее родные, друзья и коллеги, в том числе народный артист РФ Константин Хабенский, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Кроме того, проститься с актрисой пришли десятки поклонников.
Евгению Добровольскую похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.
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