В МХТ имени Чехова началась церемония прощания с Ириной Мирошниченко

Церемония прощания с актрисой Ириной Мирошниченко проходит в Московском художественном театре имени А.П.Чехова.

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Перед гражданской панихидой у здания МХТ собрались десятки человек, пишет RT.

Известно, что артистку похоронят на Троекуровском кладбище.

Ирина Мирошниченко умерла 3 августа в возрасте 81 года. Актриса скончалась в реанимации одной из московских клиник, не приходя в сознание. До этого Мирошниченко госпитализировали с тяжелой формой гриппа и поместили в реанимацию. Позже стало известно, что у артистки остановилось сердце, но медикам удалось восстановить сердцебиение.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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