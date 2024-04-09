В Мексике состоится фестиваль российского кино

В Мексике с 10 по 29 апреля пройдет международный фестиваль российского кино, сообщило посольство РФ в республике на своей странице в соцсети X.

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На фестивале покажут фильмы киностудии «Мосфильм». Картины будут на русском языке, но с испанскими субтитрами.

Церемония открытия пройдет в центре имени Хайме Торреса Бодета. На мероприятии покажут фильм Карена Шахназарова «Анна Каренина. История Вронского».

Фестиваль российского кино «Кыргызстан 2024» пройдет в Бишкеке и Оше 11-14 апреля, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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