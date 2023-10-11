В МегаФоне назвали самые популярные песни у россиян этой осенью

Композиции певицы Anna Asti и группы «Король и шут» стали самыми популярными у жителей России этой осенью. Абоненты в сентябре устанавливали их песни на мобильные номера вместо гудков наиболее активно. Таковы результаты исследования МегаФона, исходя из данных сервиса «Замени гудок».



Самым популярным треком за январь – сентябрь оказалась композиция «Позвони» от DJ Smash и NIVESTA. Далее по степени востребованности расположились JONY с «Аллеей», «Король и шут» с треком «Дурак и молния». На четвёртом месте - INSTASAMKA («За деньги да»), эта исполнительница наиболее популярна у молодой аудитории.



Что касается осенней тенденции, здесь лидирует Anna Asti. После выпуска в прошлом месяце нового альбома треки из него заняли первые две строчки в списке самых устанавливаемых вместо гудков. На третьем месте по числу установок - рэп-композиция «Где прошла ты» Кравца и Гио Пика.



«Король и шут» замыкает осенний топ-5. Новый всплеск интереса к группе обусловлен недавно вышедшим одноименным биографическим сериалом, который посвящён истории коллектива. Благодаря этому в сентябрьском рейтинге появились сразу два трека - «Кукла колдуна» и «Лесник».



Фонотека сервиса «Замени гудок» на сегодня насчитывает более 180 тысяч композиций отечественных и зарубежных исполнителей. Согласно аналитике МегаФона, с начала 2022 года число абонентов, которые предпочитают мелодии на гудке, увеличилось на 30%. Эту услугу чаще выбирают женщины 30-40 лет и мужчины 40-50 лет. На эти категории приходится около 64% от всей аудитории.



Сервис наиболее популярен среди жителей Санкт-Петербурга, Самарской области и Краснодарского края. В топ-5 регионов также входят Ростовская область и Башкирия.

